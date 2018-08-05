Маліновський забив ефектний гол зі штрафного в чемпіонаті Бельгії

У зустрічі “Генку” українця проти “Сінт-Трьойдена” відкрили рахунок гості. Наш гравець наважився на виконання штрафного з більше 30 метрів дистанції. Ударом з лівою Маліновський закрутив м’яч майже у ближній верхній кут воріт. Проте гостям вистачило менше п’яти хвилин аби відігратися — 1:1.

Примітно, що Маліновський відзначився в другому поєдинку чемпіонату Бельгії поспіль.

Додамо, що, набравши чотири пункти, “Генк” посідає другу сходинку в турнірній таблиці.