Маліновський забив ефектний гол зі штрафного в чемпіонаті Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський відзначився забитим голом у поєдинку другого туру чемпіонату Бельгії поспіль, передає УНН.
У зустрічі “Генку” українця проти “Сінт-Трьойдена” відкрили рахунок гості. Наш гравець наважився на виконання штрафного з більше 30 метрів дистанції. Ударом з лівою Маліновський закрутив м’яч майже у ближній верхній кут воріт. Проте гостям вистачило менше п’яти хвилин аби відігратися — 1:1.
Примітно, що Маліновський відзначився в другому поєдинку чемпіонату Бельгії поспіль.
Додамо, що, набравши чотири пункти, “Генк” посідає другу сходинку в турнірній таблиці.