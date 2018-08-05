Малиновский забил эффектный гол со штрафного в чемпионате Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отличился забитым голом в поединке второго тура чемпионата Бельгии подряд, передает УНН.
Во встрече “Генке” Украинский против “Синт-Трьойдена” открыли счет гости. Наш игрок решился на выполнение штрафного с более 30 метров дистанции. Ударом с левой Малиновский закрутил мяч почти в ближний верхний угол ворот. Однако гостям хватило менее пяти минут чтобы отыграться — 1:1.
Примечательно, что Малиновский отличился во втором поединке чемпионата Бельгии подряд.
Добавим, что, набрав четыре пункта, “Генк” занимает второе место в турнирной таблице.