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Маліновський забив два пенальті в матчі чемпіонату Бельгії

Маліновський забив два пенальті в матчі чемпіонату Бельгії

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. У 13-му турі чемпіонату Бельгії “Генк” півзахисника збірної України Руслана Маліновського зустрічався на виїзді з “Антверпеном”. Про це інформує Федерація футболу України, передає УНН.

Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі й став справжнім героєм поєдинку. Після першого тайму його команда поступалася супернику з рахунком 0:2, але два пенальті, які Маліновський реалізував на 56-й та 60-й хвилинах, повернули “Генк” у гру.

Зрештою гості забили втретє — і знову не без безпосередньої допомоги українця, який став автором результативного пасу зі штрафного на Самату. А на останніх секундах той самий Самата добив господарів, встановивши остаточний рахунок зустрічі — 4:2.

Завдяки вольовій перемозі “Генк” залишився на чолі турнірної таблиці чемпіонату Бельгії. Найближчого переслідувача, “Брюгге”, він випереджає на три очки.

Додамо, що в цьому сезоні Маліновський провів у складі “Генка” 20 поєдинків, забив 10 м’ячів та віддав сім результативних передач.

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