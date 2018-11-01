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Малиновский забил два пенальти в матче чемпионата Бельгии

Малиновский забил два пенальти в матче чемпионата Бельгии

Киев  •  УНН

 • 11142 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В 13-м туре чемпионата Бельгии “Генк” полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского встречался на выезде с “Антверпеном”. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает УНН.

Полузащитник сборной Украины вышел в стартовом составе и стал настоящим героем поединка. После первого тайма его команда уступала сопернику со счетом 0:2, но два пенальти, которые Малиновский реализовал на 56-й и 60-й минутах, вернули “Генк” в игру.

В конце концов гости забили третий раз — и снова не без непосредственной помощи украинца, который стал автором результативного паса со штрафного на Саматта. А на последних секундах тот же Саматта добил хозяев, установив окончательный счет встречи — 4:2.

Благодаря волевой победе “Генк” остался во главе турнирной таблицы чемпионата Бельгии. Ближайшего преследователя, “Брюгге”, он опережает на три очка.

Добавим, что в этом сезоне Малиновский провел в составе “Генка” 20 поединков, забил 10 мячей и отдал семь результативных передач.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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