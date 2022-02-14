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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Маліновський очолив бомбардирський рейтинг Серії А

Маліновський очолив бомбардирський рейтинг Серії А

Київ • УНН

 • 25218 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Футболіст збірної України Руслан Маліновський із “Аталанти” очолив унікальний бомбардирський рейтинг чемпіонату італійської Серії А. Повідомляє УНН з посиланням на твітер “Squawka Football”.

Деталі

Українець очолив унікальний гольовий рейтинг італійської першості. Жоден із футболістів, які виступають у Серії А, не забивали більше голів за Маліновського з-за меж штрафного майданчика суперника.

У нинішній кампанії українець відзначився сімома голами у футболці “Аталанти”. Одного разу забив у Лізі чемпіонів та шість м’ячів у італійському чемпіонаті. В активі нашого гравця сумарно відіграні 26 матчів в усіх турнірах за команду з Бергамо.

Контекст

Маліновський оформив ефектний гол зі штрафного у матчі з “Ювентусом”.

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