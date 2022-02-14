Малиновский возглавил бомбардирский рейтинг Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Футболист сборной Украины Руслан Малиновский из “Аталанты” возглавил уникальный бомбардирский рейтинг чемпионата итальянской Серии А. Сообщает УНН со ссылкой на твитер “Squawka Football”.
Детали
Украинец возглавил уникальный голевой рейтинг итальянского первенства. Ни один из футболистов, выступающих в Серии А, не забивал больше голов за Малиновского из-за пределов штрафной соперника.
В нынешней кампании украинец отметился семью голами в футболке “Аталанты”. Однажды забил в Лиге чемпионов и шесть мячей в итальянском чемпионате. В активе нашего игрока суммарно отыграны 26 матчей во всех турнирах за команду из Бергамо.
Контекст
Малиновский оформил эффектный гол со штрафного в матче с “Ювентусом”.