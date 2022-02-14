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15 марта, 19:03 • 100855 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 130254 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116724 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110832 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101103 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98084 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85534 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118808 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Малиновский возглавил бомбардирский рейтинг Серии А

Малиновский возглавил бомбардирский рейтинг Серии А

Киев • УНН

 • 25215 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Футболист сборной Украины Руслан Малиновский из “Аталанты” возглавил уникальный бомбардирский рейтинг чемпионата итальянской Серии А. Сообщает УНН со ссылкой на твитер “Squawka Football”.

Детали

Украинец возглавил уникальный голевой рейтинг итальянского первенства. Ни один из футболистов, выступающих в Серии А, не забивал больше голов за Малиновского из-за пределов штрафной соперника.

В нынешней кампании украинец отметился семью голами в футболке “Аталанты”. Однажды забил в Лиге чемпионов и шесть мячей в итальянском чемпионате. В активе нашего игрока суммарно отыграны 26 матчей во всех турнирах за команду из Бергамо.

Контекст

Малиновский оформил эффектный гол со штрафного в матче с “Ювентусом”.

Украинские Национальные Новости

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