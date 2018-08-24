Маліновський допоміг "Генку" одержати розгромний виграш в ЛЄ

На 55 хвилині зустрічі проти данського “Брондбю” Маліновський вдало навісив на дальню стійку з лівого флангу, де головою зіграв нападник Самата — 3:2.

Загалом гра закінчилася на користь команди українця — 5:2, а Самата оформив хет-трик.

Додамо, що друга гра цих колективів відбудеться 30-го серпня.