Маліновський допоміг "Генку" одержати розгромний виграш в ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Півзахисник збірної України з футболу Руслан Маліновський прийняв участь у першій грі плей-оф відбору Ліги Європи за бельгійський “Генк”, передає кореспондент УНН.
На 55 хвилині зустрічі проти данського “Брондбю” Маліновський вдало навісив на дальню стійку з лівого флангу, де головою зіграв нападник Самата — 3:2.
Загалом гра закінчилася на користь команди українця — 5:2, а Самата оформив хет-трик.
Додамо, що друга гра цих колективів відбудеться 30-го серпня.