Малиновский помог "Генку" получить разгромный выигрыш в ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский принял участие в первой игре плей-офф отбора Лиги Европы за бельгийский “Генк”, передает корреспондент УНН.
На 55 минуте встречи против датского “Брондбю” Малиновский удачно навесил на дальнюю штангу с левого фланга, где председателем сыграл нападающий Саматов — 3:2.
В целом игра закончилась в пользу команды украинца — 5:2, а Саматов оформил хет-трик.
Добавим, что вторая игра этих коллективов состоится 30-го августа.