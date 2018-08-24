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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Малиновский помог "Генку" получить разгромный выигрыш в ЛЕ

Киев • УНН

 • 13064 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский принял участие в первой игре плей-офф отбора Лиги Европы за бельгийский “Генк”, передает корреспондент УНН.

Малиновский помог "Генку" получить разгромный выигрыш в ЛЕ

На 55 минуте встречи против датского “Брондбю” Малиновский удачно навесил на дальнюю штангу с левого фланга, где председателем сыграл нападающий Саматов — 3:2.

В целом игра закончилась в пользу команды украинца — 5:2, а Саматов оформил хет-трик.

Добавим, что вторая игра этих коллективов состоится 30-го августа.

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