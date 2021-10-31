Маліновський допоміг "Аталанті" врятуватися від поразки в Серії А

Деталі

Український футболіст розпочав на лаві для запасних і ввійшов у гру на 59-й хвилині зустрічі, яка закінчилася бойовою нічиєю — 2:2. Причому господарям довелося двічі відіграватися.

Рахунок був відкритим зусиллями Педро, а бергамці зрівняли його перед перервою — забив Сапата. Іммобіле вивів римлян вперед на 74 хвилині, а в додатковий час Де Рон забив рятівний м’яч для господарів.

Доповнення

Наразі, маючи в активі 19 очок, команда українця посідає п’яте місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії. “Лаціо” відстає на один пункт.