Маліновський допоміг "Аталанті" врятуватися від поразки в Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В 11-му турі італійської Серії А "Аталанта" Руслана Маліновського на власному стадіоні приймала "Лаціо", повідомляє УНН з посиланням на пресслужби клубів.
Деталі
Український футболіст розпочав на лаві для запасних і ввійшов у гру на 59-й хвилині зустрічі, яка закінчилася бойовою нічиєю — 2:2. Причому господарям довелося двічі відіграватися.
Рахунок був відкритим зусиллями Педро, а бергамці зрівняли його перед перервою — забив Сапата. Іммобіле вивів римлян вперед на 74 хвилині, а в додатковий час Де Рон забив рятівний м’яч для господарів.
Доповнення
Наразі, маючи в активі 19 очок, команда українця посідає п’яте місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії. “Лаціо” відстає на один пункт.