Малиновский помог "Аталанте" спастись от поражения в Серии А

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Украинский футболист начал на скамье для запасных и вошел в игру на 59-й минуте встречи, закончившейся боевой ничьей — 2:2. Причем хозяевам пришлось дважды отыгрываться.

Счет был открыт усилиями Педро, а бергамцы сравняли его перед перерывом — забил Сапата. Иммобиле вывел римлян вперед на 74-й минуте, а в дополнительное время Де Рон забил спасательный мяч для хозяев.

Дополнение

Теперь, имея в активе 19 очков, команда украинца занимает пятое место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Италии. Лацио отстает на один пункт.