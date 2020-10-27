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Маліновський допоміг "Аталанті" врятуватися від поразки у матчі Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Матч другого туру групової стадії Ліги чемпіонів в Бергамо за участі "Аталанти" і нідерландського "Аяксу" завершився внічию, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Аталанта” і “Аякс” поділили очки, забивши на двох чотири голи (2:2). У першому таймі потужний відрізок видали нідерландці (автори голів Тадіч і Траоре), але вже після перерви включився Сапата, який оформив дубль протягом шести хвилин.
Українець Руслан Маліновський вийшов із заміни на 78 хвилині і встиг заробити жовту картку.

“Ми добре провели обидва тайми, але в першій половині не використали свої шанси. Було нелегко, враховуючи, на яких швидкостях проходила гра. Але хлопці зіграли відмінно, вони провели чудовий матч і зробили класний камбек. Ми ніколи не грали з „Аяксом“. Тепер ми розуміємо, що вони з себе представляють, в якому ключі діють. „Аякс“ демонструє швидкий футбол в короткий пас. Проти них всім нелегко. Але ми теж доставили їм проблеми. Треба користуватися своїми шансами”, — сказав головний тренер “Аталанти” Джан-П’єро Гасперіні.

Додамо, що в іншій грі квартету D “Ліверпуль” обіграв “Мідтьюланд” 2:0 та вийшов на перше місце — 6 очок. “Аталанта” має 4 очки, а “Аякс” одне.

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