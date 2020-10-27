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Малиновский помог "Аталанте" спастись от поражения в матче Лиги чемпионов

Малиновский помог "Аталанте" спастись от поражения в матче Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 19312 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов в Бергамо с участием "Аталанты" и нидерландского "Аякса" завершился вничью, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

“Аталанта” и “Аякс” поделили очки, забив на двоих четыре гола (2:2). В первом тайме мощный отрезок выдали голландцы (авторы голов Тадич и Траоре), но уже после перерыва включился Сапата, который оформил дубль в течение шести минут.
Украинец Руслан Малиновский вышел по замене на 78 минуте и успел заработать желтую карточку.

“Мы хорошо провели оба тайма, но в первой половине не использовали свои шансы. Было нелегко, учитывая, на скоростях проходила игра. Но ребята сыграли отлично, они провели отличный матч и сделали классный камбэк. Мы никогда не играли с „Аяксом“. Теперь мы понимаем, что они из себя представляют, в каком ключе действуют. „Аякс“ демонстрирует быстрый футбол в короткий пас. Против них всем нелегко. Но мы тоже доставили им проблемы. Надо пользоваться своими шансами”, — сказал главный тренер “Аталанты” Джан-Пьеро Гасперини.

Добавим, что в другой игре квартета D “Ливерпуль” обыграл “Мидтьюланд” 2:0 и вышел на первое место — 6 очков. “Аталанта” 4 очка, а “Аякс” одно.

Украинские Национальные Новости

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