Малиновский помог "Аталанте" спастись от поражения в матче Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Матч второго тура групповой стадии Лиги чемпионов в Бергамо с участием "Аталанты" и нидерландского "Аякса" завершился вничью, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Аталанта” и “Аякс” поделили очки, забив на двоих четыре гола (2:2). В первом тайме мощный отрезок выдали голландцы (авторы голов Тадич и Траоре), но уже после перерыва включился Сапата, который оформил дубль в течение шести минут.
Украинец Руслан Малиновский вышел по замене на 78 минуте и успел заработать желтую карточку.
“Мы хорошо провели оба тайма, но в первой половине не использовали свои шансы. Было нелегко, учитывая, на скоростях проходила игра. Но ребята сыграли отлично, они провели отличный матч и сделали классный камбэк. Мы никогда не играли с „Аяксом“. Теперь мы понимаем, что они из себя представляют, в каком ключе действуют. „Аякс“ демонстрирует быстрый футбол в короткий пас. Против них всем нелегко. Но мы тоже доставили им проблемы. Надо пользоваться своими шансами”, — сказал главный тренер “Аталанты” Джан-Пьеро Гасперини.
Добавим, что в другой игре квартета D “Ливерпуль” обыграл “Мидтьюланд” 2:0 и вышел на первое место — 6 очков. “Аталанта” 4 очка, а “Аякс” одно.