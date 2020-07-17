Малайзія закликала не допустити політизації суду по MH17

"В пам'ять про трагічний інцидент Малайзія знову заявляє про свою прихильність в складі Об'єднаної групи з розслідування (JIT) судовому процесу, який здійснюється у прозорий спосіб, що заслуговує на довіру, на основі верховенства закону з метою забезпечення справедливості", - заявив міністр.

За його словами, Малайзія закликає всі держави і суб'єкти в повній мірі співпрацювати з розслідуванням відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2166.

"Не можна допустити, щоб це розслідування і судовий розгляд припинилися з часом або під впливом політичного тиску будь-якої партії або держави. Тільки ретельний і вичерпний юридичний процес притягнення винних у цьому нелюдському злочині до відповідальності може вшанувати пам'ять жертв і найближчих родичів", - підкреслив Сіонг.

Нагадаємо, шість років тому - 17 липень 2014 року - на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17.



В авіакатастрофі загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Літак виконував рейс Амстердам - ​​Куала-Лумпур. Більшість загиблих - 196 осіб - були громадянами Нідерландів.

Як повідомляв УНН, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених в збиття літака рейсу MH17.



