Малайзия призвала не допустить политизации суда по MH17

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 35641 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102053 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 106950 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134113 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110851 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131691 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102127 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102593 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104438 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102064 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Малайзия призвала не допустить политизации суда по MH17

Малайзия призвала не допустить политизации суда по MH17

Киев  •  УНН

 • 12146 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. В день годовщины катастрофы самолета рейса MH17 на Донбассе шесть лет назад Малайзия подтвердила свою приверженность относительно судебного процесса, проходящего в настоящее время по делу о катастрофе, и настаивает на недопустимости политизации рассмотрения дела. Об этом говорится в заявлении, опубликованном министром транспорта Малайзии Ви Ка Сионгом, передает УНН.

“В память о трагическом инциденте Малайзия вновь заявляет о своей приверженности в составе Объединенной группы по расследованию (JIT) судебному процессу, который осуществляется заслуживающим доверия и транспарентным образом на основе верховенства закона в целях обеспечения справедливости”, — заявил министр.

По его словам, Малайзия призывает все государства и субъекты в полной мере сотрудничать с расследованием в соответствии с резолюцией Совета Безопастности ООН 2166.

“Нельзя допустить, чтобы это расследование и судебное разбирательство прекратились со временем или под влиянием политического давления какой-либо партии или государства. Только тщательный и исчерпывающий юридический процесс привлечения виновных в этом бесчеловечном преступлении к ответственности может почтить память жертв и ближайших родственников”, — подчеркнул Сионг.

Напомним, шесть лет назад — 17 июля 2014 года — на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Самолет выполнял рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур. Большинство погибших — 196 человек — были гражданами Нидерландов.

Как сообщал УНН, процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.

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