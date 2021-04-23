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Малайзія буде використовувати нафтовий трастовий фонд для оплати вакцин

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Уряд Малайзії прийняв закон про надзвичайну ситуацію, який дозволяє використовувати кошти, отримані від нафтогазових внесків, для оплати закупівель вакцин. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Так уряд зможе отримати доступ до використання 4,23 мільярда доларів, припаркованих у рамках національного трастового фонду, для забезпечення вакцин "від епідемії будь-якої інфекційної хвороби", згідно із законом.

Цільовий фонд, який приймає внески від державної енергетичної компанії Petronas та інших, залучених до експлуатації нафти, був створений для підтримки інфраструктури та іншого розвитку та надання федеральних позик державам Малайзії.

У березні прем'єр-міністр Мугідіддін Ясін майже вдвічі збільшив бюджет на імунізацію проти COVID-19 до 1,2 мільярда доларів. За його словами, це допоможе досягти урядової мети - прищепити 80% 32-мільйонного населення Малайзії до грудня.

Зараз у країні зафіксували майже 382 000 позитивних випадків коронавірусу та 1400 смертей.

Додатково

Влада Малайзії виплачуватиме 50 тис. рінггітів (понад 12,1 тис. доларів США) в разі госпіталізації після отримання вакцини від коронавірусу. Для цих цілей уряд створив спеціальний фонд в розмірі 2,4 млн доларів.

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