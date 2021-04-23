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Малайзия будет использовать нефтяной трастовый фонд для оплаты вакцин

Малайзия будет использовать нефтяной трастовый фонд для оплаты вакцин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. Правительство Малайзии принял закон о чрезвычайной ситуации, который позволяет использовать средства, полученные от нефтегазовых взносов, для оплаты закупок вакцин. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Так правительство сможет получить доступ к использованию 4,23 миллиарда долларов, припаркованных в рамках национального трастового фонда для обеспечения вакцин “от эпидемии любой инфекционной болезни”, по закону.

Целевой фонд, который принимает вклады от государственной энергетической компании Petronas и других, вовлеченных в эксплуатации нефти, был создан для поддержки инфраструктуры и другого развития и предоставления федеральных займов государствам Малайзии.

В марте премьер-министр Мугидиддин Ясин почти вдвое увеличил бюджет на иммунизацию против COVID-19 до 1,2 миллиарда долларов. По его словам, это поможет достичь правительственной цели — привить 80% 32-миллионного населения Малайзии до декабря.

Сейчас в стране зафиксировали почти 382 000 положительных случаев коронавируса и 1400 смертей.

Дополнительно

Власти Малайзии выплачивать 50 тыс. ринггитов (свыше 12,1 тыс. Долларов США) в случае госпитализации после получения вакцины от коронавируса. Для этих целей правительство создало специальный фонд в размере 2400000 долларов.

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