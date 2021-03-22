Пандемія: у випадку госпіталізації особи після вакцинації - у Малайзії виплатять понад 12 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Влада Малайзії виплачуватиме 50 тис. рінггітів (понад 12,1 тис. доларів США) в разі госпіталізації після отримання вакцини від коронавірусу. Для цих цілей уряд створив спеціальний фонд в розмірі 2,4 млн доларів, повідомив в понеділок під час відеоконференції міністр охорони здоров’я Адхам Баба, пише УНН також з посиланням на повідомлення місцевого МОЗ.
Деталі
За його словами, “уряд продовжує курс по зміцненню довіри до програми національної вакцинації”. “При серйозних побічних ефектах, які потребують тривалої госпіталізації, будуть виплачувати 50 тис. рінггітів. У разі отримання інвалідності або смерті сума зростає в 10 разів”, — сказав глава відомства. Він уточнив, що “компенсація поширюється як на громадян, так і на які постійно проживаючих іноземців”.
Міністр також розповів, що з початку вакцинації в країні 23 лютого по 18 березня було зафіксовано 20 випадків побічних ефектів на вакцину, в тому числі сильне свербіння, утруднене дихання, прискорене серцебиття.
Довідка
В даний час в програмі вакцинації використовуються препарати компаній Pfizer — BioNTech і Sinovac Biotech. Уряд закупив також вакцину фірми AstraZeneca.
Згідно зі статистикою ВООЗ — у Малайзії 331 713 випадки захворювання, 1 229 людей загинули.