Пандемія: у випадку госпіталізації особи після вакцинації - у Малайзії виплатять понад 12 тисяч доларів

Деталі

За його словами, “уряд продовжує курс по зміцненню довіри до програми національної вакцинації”. “При серйозних побічних ефектах, які потребують тривалої госпіталізації, будуть виплачувати 50 тис. рінггітів. У разі отримання інвалідності або смерті сума зростає в 10 разів”, — сказав глава відомства. Він уточнив, що “компенсація поширюється як на громадян, так і на які постійно проживаючих іноземців”.

Міністр також розповів, що з початку вакцинації в країні 23 лютого по 18 березня було зафіксовано 20 випадків побічних ефектів на вакцину, в тому числі сильне свербіння, утруднене дихання, прискорене серцебиття.

Довідка

В даний час в програмі вакцинації використовуються препарати компаній Pfizer — BioNTech і Sinovac Biotech. Уряд закупив також вакцину фірми AstraZeneca.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Малайзії 331 713 випадки захворювання, 1 229 людей загинули.