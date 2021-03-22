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Пандемия: в случае госпитализации лица после вакцинации - в Малайзии выплатят более 12 тысяч долларов

Пандемия: в случае госпитализации лица после вакцинации - в Малайзии выплатят более 12 тысяч долларов

Киев  •  УНН

 • 15675 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Власти Малайзии будут выплачивать 50 тыс. ринггитов (более 12,1 тыс. долларов США) в случае госпитализации после получения вакцины от коронавируса. Для этих целей правительство создало специальный фонд в размере 2,4 млн долларов, сообщил в понедельник во время видеоконференции министр здравоохранения Адхам Баба, пишет УНН также со ссылкой на сообщение местного Минздрава.

Детали

По его словам, “правительство продолжает курс по укреплению доверия к программе национальной вакцинации”. “При серьезных побочных эффектах, требующих длительной госпитализации, будет выплачиваться 50 тыс. ринггитов. В случае получения инвалидности или смерти сумма возрастает в 10 раз”, — сказал глава ведомства. Он уточнил, что “компенсация распространяется как на граждан, так и на постоянно проживающих иностранцев”.

Министр также рассказал, что с начала вакцинации в стране 23 февраля и по 18 марта было зафиксировано 20 случаев побочных эффектов на вакцину, в том числе сильный зуд, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение.

Справка

В настоящее время в программе вакцинации используются препараты компаний Pfizer — BioNTech и Sinovac Biotech. Правительство закупило также вакцину фирмы AstraZeneca.

Согласно статистике ВОЗ — в Малайзии 331 713 случая заболевания, 1 229 человек погибли.

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