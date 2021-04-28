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Малайзія виключила препарат AstraZeneca з програми вакцинації проти COVID-19

Малайзія виключила препарат AstraZeneca з програми вакцинації проти COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Влада Малайзії виключила препарат AstraZeneca з національної програми вакцинації населення, зберігши при цьому можливість отримати дану вакцину для всіх бажаючих. З такою заявою виступив в середу під час відеоконференції міністр науки, технологій та інновацій Хайри Джамалуддін, який є куратором даної програму, пише УНН з посиланням на видання The Straits Times.

Деталі

“Вакцина буде пропонуватися в деяких центрах, в тому числі в столиці, однак ми розуміємо стурбованість жителів щодо безпеки препарату”, — вказав глава відомства. За його словами, “влада також не хоче розкидатися вакциною, яка була визнана ефективною і безпечною”.

Проте, підкреслив міністр, “AstraZeneca більше не входить в число основних в національній програмі”.

Довідка

Приблизно 268 тис. доз цієї вакцини на минулому тижні було доставлено до Малайзії, а протягом наступного місяця має прибути ще близько 6,4 млн доз. Тим часом основними препаратами, які використовуються в стартувала в кінці лютого кампанії, залишаються Pfizer — BioNTech і Sinovac.

Варто додати, що раніше Данія офіційно відмовилася від використання вакцини AstraZeneca.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Малайзії 398 451 випадок хвороби, 1 462 особи загинули.

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