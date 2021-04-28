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Малайзия исключила препарат AstraZeneca по программе вакцинации против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11734 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Власти Малайзии исключили препарат AstraZeneca из национальной программы вакцинации населения, сохранив при этом возможность получить данную вакцину для всех желающих. С таким заявлением выступил в среду во время видеоконференции министр науки, технологий и инноваций Хайри Джамалуддин, курирующий данную программу, пишет УНН со ссылкой на издание The Straits Times.

Детали

“Вакцина будет предлагаться в некоторых центрах, в том числе в столице, однако мы понимаем озабоченность жителей относительно безопасности препарата”, — указал глава ведомства. По его словам, “власти также не хотят разбрасываться вакциной, которая была признана эффективной и безопасной”.

Тем не менее, подчеркнул министр, “AstraZeneca больше не входит в число основных в национальной программе”.

Справка

Примерно 268 тыс. доз этой вакцины на прошлой неделе было доставлено в Малайзию, а в течение следующего месяца должно прибыть еще около 6,4 млн доз. Между тем основными препаратами, которые используются в стартовавшей в конце февраля кампании, остаются Pfizer — BioNTech и Sinovac.

Стоит добавить, что ранее Дания официально отказалась от использования вакцины AstraZeneca.

Согласно статистике ВОЗ — в Малайзии 398 451 случай болезни, 1 462 человека погибли.

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