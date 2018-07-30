Малайзія опублікувала остаточну доповідь щодо зниклого Boeing

Зокрема, керівник слідчої групи Ко Су Чон повідомив, що "експертам не вдалося встановити причини зникнення лайнера". На борту літака знаходилися 227 пасажирів і 12 членів екіпажу.



За його словами, "причини можуть бути встановлені тільки в разі виявлення уламків". У документі міститься аналіз рятувальної операції, а також йдеться про низку допущених помилок, які повинні бути враховані в майбутньому.



Нагадаємо, великі уламки і раніше знаходяться на місці аварії Boeing 777 рейсу MH17 на сході України. Відзначено, що на місці катастрофи все ще можна знайти стабілізатор, елементи обшивки і крила, кисневий генератор.



