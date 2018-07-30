Малайзія опублікувала остаточну доповідь щодо зниклого Boeing

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Влада Малайзії опублікувала остаточну доповідь у справі про зникнення в 2014 році пасажирського Boeing 777, який виконував рейс МH370 з Куала-Лумпура в Пекін. Про це повідомляє УНН з посиланням на документ.

Зокрема, керівник слідчої групи Ко Су Чон повідомив, що "експертам не вдалося встановити причини зникнення лайнера". На борту літака знаходилися 227 пасажирів і 12 членів екіпажу.

За його словами, "причини можуть бути встановлені тільки в разі виявлення уламків". У документі міститься аналіз рятувальної операції, а також йдеться про низку допущених помилок, які повинні бути враховані в майбутньому.

Нагадаємо, великі уламки і раніше знаходяться на місці аварії Boeing 777 рейсу MH17 на сході України. Відзначено, що на місці катастрофи все ще можна знайти стабілізатор, елементи обшивки і крила, кисневий генератор.

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