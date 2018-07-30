Малайзия опубликовала окончательный доклад о пропавшем Boeing
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Власти Малайзии опубликовали окончательный доклад по делу о пропавшем в 2014 году пассажирском Boeing 777, который выполнял рейс МH370 из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на документ.
В частности, руководитель следственной группы Ко Су Чон сообщил, что "экспертам не удалось установить причины исчезновения лайнера". На борту самолета находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.
По его словам, "причины могут быть установлены только в случае обнаружения обломков". В документе содержится анализ спасательной операции, а также говорится о ряде допущенных ошибок, которые должны быть учтены в будущем.
Напомним, крупные обломки по-прежнему находятся на месте крушения Boeing 777 рейса MH17 на востоке Украины. Отмечено, что на месте крушения все еще можно найти стабилизатор, элементы обшивки и крыла, кислородный генератор.