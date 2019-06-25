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Малайзія готується до проникнення вірусу АЧС

Київ • УНН

 • 9058 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. З огляду на поширення африканської чуми свиней (АЧС) в Китаї, В'єтнамі, Лаосі та Північної Кореї, Малайзія переоцінила ризик проникнення вірусу в країну. Про це пише theborneopost.com, передає УНН.

Малайзія готується до проникнення вірусу АЧС

Країна як і раніше вільна від АЧС, уточнив заступник міністра сільського господарства і агропромислового комплексу Малайзії Сім Цзи Цин.

"В якості запобіжного заходу для запобігання поширенню вірусу АЧС в країну, Департамент ветеринарних служб заборонив ввезення свиней і продуктів зі свинини з Китаю (12 листопада 2018 року), Польщі і Бельгії (17 січня, 2019 року), Таїланду і В'єтнаму (23 січня 2019 року), а також Камбоджі (4 квітня 2019 року) ", - розповів він.

Нагадується, що за станом на 20 червня 2019 року було зареєстровано шість спалахів АЧС в Азії, а саме в Китаї, Монголії, В'єтнамі, Камбоджі, Північній Кореї та Лаосі. У В'єтнамі про спалах АЧС вперше повідомили 19 лютого, і до теперішнього часу було забраковано 2,5 млн свиней.

У Камбоджі був зареєстрований тільки одн спалах АЧС. У Північній Кореї перший випадок АЧС був зареєстрований на фермі 23 травня, в результаті чого 77 з 99 свиней загинули.

Лаос повідомив про перший спалах АЧС 20 червня.

"Тепер залишилася тільки одна буферна зона - Таїланд. Ми стурбовані тим, що, якщо Таїланд заразиться, АЧС може потрапити в Малайзію", - підкреслив заступник міністра сільського господарства і агропромислового комплексу.

Відзначимо, що в Україні з початку року було зафіксовано вже більше 20 спалахів АЧС.

У минулому році їх кількість досягла 145. Вірус проник в усі регіони нашої країни.

Нагадаємо, Асоціація тваринників України нещодавно звернулася до Кабміну з вимогою знизити або тимчасово скасувати податки для свинарів, щоб зменшити тиск на галузь в розпал епідемії африканської чуми.

Заклик тваринників підтримали окремі нардепи, а в податковому комітеті ВР пообіцяли розглянути таку пропозицію, якщо вона надійде від уряду.

У МЕРТ з цього приводу порадили виробникам тваринницької продукції звернутися в АМКУ , оскільки саме там вирішуються питання про введення податкових преференцій.

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