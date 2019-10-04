Мала приватизація наступного року дасть 5-6 млрд грн – уряд

За його словами, наступного року уряд планує поповнити бюджет за рахунок малої приватизації на 5-6 млрд грн, а разом із цим працює над запуском приватизації великих держпідприємств.

Нагадаємо, рік малої приватизації приніс державі 1,48 мільярда гривень.