Мала приватизація наступного року дасть 5-6 млрд грн – уряд
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Уряд планує поповнити бюджет наступного року на 5-6 млрд грн за допомогою малої приватизації. Про це заявив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на зустрічі з представниками бізнесу, передає УНН з посиланням на пресслужбу уряду.
За його словами, наступного року уряд планує поповнити бюджет за рахунок малої приватизації на 5-6 млрд грн, а разом із цим працює над запуском приватизації великих держпідприємств.
Нагадаємо, рік малої приватизації приніс державі 1,48 мільярда гривень.