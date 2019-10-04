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Малая приватизация в следующем году даст 5-6 млрд грн - правительство

Киев • УНН

 • 9991 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Правительство планирует пополнить бюджет на следующий год на 5-6 млрд грн с помощью малой приватизации. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с представителями бизнеса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Малая приватизация в следующем году даст 5-6 млрд грн - правительство

По его словам, в следующем году правительство планирует пополнить бюджет за счет малой приватизации на 5-6 млрд грн, а вместе с этим работает над запуском приватизации крупных госпредприятий.

Напомним, год малой приватизации принес государству 1,48 миллиарда гривен.

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