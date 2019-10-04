Малая приватизация в следующем году даст 5-6 млрд грн - правительство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Правительство планирует пополнить бюджет на следующий год на 5-6 млрд грн с помощью малой приватизации. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с представителями бизнеса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
По его словам, в следующем году правительство планирует пополнить бюджет за счет малой приватизации на 5-6 млрд грн, а вместе с этим работает над запуском приватизации крупных госпредприятий.
Напомним, год малой приватизации принес государству 1,48 миллиарда гривен.