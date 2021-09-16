Макрон заявив, що французькі сили вбили лідера “Ісламської держави” в Сахарі

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“Це ще один великий успіх у нашій боротьбі з терористичними угрупованнями в Сахелі”, — написав Макрон у Twitter, не розкриваючи місця операції.

Сахраві був історичним лідером “Ісламської держави” в регіоні Сахель у Західній Африці, і його група була націлена на американських солдатів у смертельній атаці в 2017 році, повідомляє офіс Макрона. У серпні 2020 року Сахраві особисто наказав убити шістьох французьких благодійників та їх водія з Нігерії.

У липні Макрон заявив, що Франція незабаром почне перебудовувати свої сили в Сахелі, де вона була на передовій боротьби з бойовиками-ісламістами, і в кінцевому підсумку скоротить свою військову присутність вдвічі.

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Нагадаємо

Раніше Макрон заявляв, що Франція продовжить місію проти терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) в Іраку - навіть після можливого повного виведення військових США з країни