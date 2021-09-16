Макрон заявил, что французские силы убили лидера "Исламского государства" в Сахаре
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские военные силы убили исламского боевика Аднана Абу Валида аль -Сахрави, лидера “Исламского государства” в Большой Сахаре. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Это еще один большой успех в нашей борьбе с террористическими группировками в Сахеля", - написал Макрон в Twitter, не раскрывая места операции.
Сахрави был историческим лидером "Исламского государства" в регионе Сахель в Западной Африке, и его группа была нацелена на американских солдат в смертельной атаке в 2017 году, сообщает офис Макрона. В августе 2020 Сахрави лично приказал убить шестерых французских благотворителей и их водителя из Нигерии.
В июле Макрон заявил, что Франция вскоре начнет перестраивать свои силы в Сахеля, где она была на передовой борьбы с боевиками-исламистами, и в конечном итоге сократит свое военное присутствие вдвое.
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Напомним
Ранее Макрон заявлял, что Франция продолжит миссию против террористической группировки "Исламское государство" (ИД) в Ираке - даже после возможного полного вывода военных США из страны