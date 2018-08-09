Макрон зателефонує Путіну щодо Олега Сенцова - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон має провести телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним у п'ятницю щодо українського кінорежисера і "бранця Кремля" Олега Сенцова, який з травня голодує у російській в’язниці. Про це повідомляє видання Reuters, посилаючись на джерело в Єлисейському палаці, передає УНН
"Президент Еммануель Макрон буде говорити з російським лідером Володимиром Путіним в п'ятницю про ув'язненого українського кінорежисера Олега Сенцова, який з травня голодує і знаходиться у важкому стані", - цитує видання джерело.
Як повідомляв УНН, у четвер Організація з безпеки і співробітництва в Європі знову закликала звільнити українського політв’язня Олега Сенцова.
Нагадаємо, у українського режисера Олега Сенцова зараз третя затяжна криза.