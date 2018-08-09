Макрон позвонит Путину относительно Олега Сенцова - СМИ

"Президент Эммануэль Макрон будет говорить с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу о заключенном украинском кинорежиссере Олеге Сенцове, который с мая голодает и находится в тяжелом состоянии", - цитирует издание источник.



Как сообщал УНН, в четверг Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе вновь призвала освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.



Напомним, у украинского режиссера Олега Сенцова сейчас третий затяжной кризис.



