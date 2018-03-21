Макрон запропонував зробити французьку "світовою мовою"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Жан-Мішель-Фредерік Макрон закликав франкомовні країни просувати французький в якості "світового мови". Про це він сказав, виступаючи 20 березня перед студентами Французької академії у Парижі з нагоди святкування Міжнародного дня франкофонії (міжнародна організація співробітництва франкомовних країн світу), інформує УНН.
“Франція має пишатися тим, що вона одна з країн, в яких навчаються, говорять і пишуть французькою, — наводить його слова газета Le Monde, — французький повинен стати мовою завтрашнього дня”.
Як жартома зауважив французький лідер, у його пропозиції можна побачити “конфлікт інтересів”: з 2007 року політик одружений на колишній вчительці французької мови та латині Бріжит Троньyo, в яку він був закоханий зі шкільних часів незважаючи на різницю у віці в 24 роки.
Макрон підкреслив, що його пропозиція — не “відгомін колоніального минулого”. “Необхідно віддати належне і іншим мовам”, — вказав він і пообіцяв підтримувати освітні системи франкомовних країн.
Нагадаємо, законопроект “Про забезпечення функціонування української мови як державної” має бути розглянутий у першому читанні цього пленарного тижня. На цьому наголосив керівник парламентської фракції НФ Максим Бурбак.