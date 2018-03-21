Макрон предложил сделать французский "мировым языком"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент Франции Эмманюэль Жан-Мишель Фредерик Макрон призвал франкоязычные страны продвигать французский в качестве “мирового языка”. Об этом он сказал, выступая 20 марта перед студентами Французской Академии в Париже по случаю празднования Международного дня франкофонии (международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира), информирует УНН.
“Франция должна гордиться тем, что она одна из стран, в которых учатся, говорят и пишут по-французски, — приводит его слова газета Le Monde, — французский должен стать языком завтрашнего дня”.
Как в шутку заметил французский лидер, в его предложении можно увидеть “конфликт интересов”: с 2007 года политик женат на бывшей учительнице французского языка и латыни Брижит Троньyo, в которую он был влюблен со школьных времен несмотря на разницу в возрасте в 24 года.
Макрон подчеркнул, что его предложение — не “отголосок колониального прошлого”. “Необходимо отдать должное и другим языкам”, — отметил он и пообещал поддерживать образовательные системы франкоязычных стран.
Напомним, законопроект “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” должен быть рассмотрен в первом чтении на этой пленарной неделе. Об этом заявил руководитель парламентской фракции НФ Максим Бурбаки.