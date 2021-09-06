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Макрон запропонував Раїсі переглянути відносини Франції та Ірану

Макрон запропонував Раїсі переглянути відносини Франції та Ірану

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон в ході телефонної розмови зі своїм іранським колегою Ібрагімом Раїсі заявив про необхідність розвивати відносини між двома країнами і запропонував переглянути їх характер. Про це повідомляє в неділю пресслужба президента Ірану, передає УНН.

Цитата

“Макрон в ході розмови з Раїсі вказав на необхідність розвивати і поглиблювати співробітництво між Іраном і Францією і заявив про необхідність переглянути відносини двох країн”, — йдеться в повідомленні. “Потрібно заново докласти зусиль на основі нових підходів у відносинах двох країн у політичній, економічній та культурній сферах, а також в області регіонального співробітництва”, — наводяться в ньому слова французького лідера.

У свою чергу іранський політик “привітав пропозицію президента Франції переглянути двосторонні відносини і почати нову главу”. “Уряд Ірану виступає за розвиток співпраці з Францією в торгово-економічній площині і готовий розпочати з французької сторони всебічний початок взаємодії з Європою”, — сказав він.

Крім того, “президент Франції, кажучи про ядерне питання, висловив надію, що переговори у Відні відновляться в присутності Ірану”. “Ми не проти плідних переговорів, проте їх результатом має стати скасування санкцій проти Тегерана. Переговори тільки заради переговорів не мають сенсу”, — відповів Раїсі.

Контекст

У Відні з квітня ведуться переговори між Іраном і міжнародної “п’ятіркою” (Росія, Велика Британія, Китай, Франція і ФРН) з проблеми відновлення іранської ядерної угоди в її первісному вигляді. Сторони обговорюють питання зняття санкцій США з Ірану, виконання ядерних зобов’язань Іраном, а також повернення США в Спільний всеосяжний план дій щодо іранської ядерної програми. Представники держав — учасників угоди також проводять окремі консультації з делегацією США без участі Ірану. Спочатку делегації розраховували завершити роботу в кінці травня, потім — в перших числах червня.

Нагадаємо

Напередодні президент Раїісі заявив, що Іран готовий до ядерних переговорів, але не під “тиском” Заходу.

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