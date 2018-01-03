Макрон вважає за необхідне посилити тиск на Іран
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон виступив за посилення тиску міжнародним співтовариством на Іран. Про це він, як повідомляє AFP, заявив в середу в Єлисейському палаці в ході зустрічі з представниками Асоціації президентської преси, передає УНН.
“Необхідно посилити тиск на Іран, але не припиняти переговорів із ним”, — вважає французький президент. “У даний час робляться спроби відтворити колишню „вісь зла“. Цілком зрозуміла суть тих висловлювань, які роблять у цьому відношенні США, Ізраїль і Саудівська Аравія (хоча вони і є нашими союзниками в цілому ряді областей). Такий взятий курс може нас привести до війни з Іраном ”, - сказав Макрон, маючи на увазі позицію цих країн стосовно угоди про ядерну програму Ірану.
“Ми по суті відтворюємо в такому випадку чужу навмисну стратегію. Тому вкрай важливо, щоб ми, діючи зі своєї власної позиції, забезпечили збереження, з урахуванням ситуації, яка склалася в країні, необхідної рівноваги”, — додав він.
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“Слід визначити та впровадити регіональну стратегію, яка дозволить передбачити, яким чином можливо обмежити дії Ірану” в цій зоні, зазначив Макрон. “Якщо ж ми перервемо всі переговори, то виникне ризик просування до крайнього за своєю жорсткістю конфлікту”, — підкреслив президент Франції.
Відповідаючи на питання журналістів, Макрон підтвердив, що не відмовляється від планів здійснити візит до Ірану, навіть незважаючи на те, що намічений на цей тиждень візит туди глави МЗС Франції Жан-Іва Ле Дріана вже був перенесений на більш пізні терміни. У той же час Макрон зазначив, що попередньою умовою для його поїздки в Тегеран є “повернення країни в спокійний стан і повагу там свобод”. “У нинішніх же умовах ніякої візит неможливий”, — підкреслив президент Франції.
Як раніше повідомляло УНН, в Ісламській Республіці Іран заарештованих учасників антиурядових протестів можуть звинуватити у “неприязні до Бога”, що передбачає смертну кару. Про це заявив голова тегеранського революційного суду Ходжатолеслам Казанфарабаді.