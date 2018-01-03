Макрона считает необходимым усилить давление на Иран

“Необходимо усилить давление на Иран, но не прекращать переговоров с ним”, — считает французский президент. “В настоящее время предпринимаются попытки воссоздать прежнюю „ось зла“. Вполне понятна суть тех высказываний, которые делают в этом отношении США, Израиль и Саудовская Аравия (хотя они и являются нашими союзниками в целом и ряде областей). Такой взятый курс может нас привести к войне с Ираном”, — сказал Макрона, имея в виду позицию этих стран по соглашению о ядерной программе Ирана.

“Мы по сути воспроизводим в таком случае чужую преднамеренную стратегию. Поэтому крайне важно, чтобы мы, действуя по своей собственной позиции, обеспечили сохранение, с учетом ситуации, сложившейся в стране, необходимого равновесия”, - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД Китая сообщили о предстоящем визите президента Франции Макрона

“Следует определить и внедрить региональную стратегию, которая позволит предсказать, каким образом можно ограничить действия Ирана” в этой зоне, отметил Макрона. “Если мы прервем все переговоры, то возникнет риск продвижения к последней по своей жесткости конфликта”, — подчеркнул президент Франции.

Отвечая на вопрос журналистов, Макрона подтвердил, что не отказывается от планов осуществить визит в Иран, даже несмотря на то, что намеченный на эту неделю визит туда главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана уже был перенесен на более поздние сроки. В то же время Макрона отметил, что предварительным условием для его поездки в Тегеран является “возвращение страны в спокойное состояние и уважение там свобод”. “В нынешних же условиях никакой визит невозможен”, — подчеркнул президент Франции.

Как ранее сообщало УНН, в Исламской Республике Иран арестованных участников антиправительственных протестов могут обвинить в “неприязни к Богу”, предусматривающий смертную казнь. Об этом заявил председатель тегеранского революционного суда Ходжатолеслам Казанфарабади.