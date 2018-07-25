Макрон узяв на себе відповідальність за скандал із побиттям учасників першотравневої демонстрації

“Франція не повинна перетворюватися в республіку ненависті, в республіку, де хочуть звести рахунки з людьми, яких видають за винних у всьому, що сталося”, — наводить у вівторок телеканал слова Макрона, сказані ним на зустрічі з депутатами Національних зборів від партії “Вперед, республіко!”.

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“Вони шукають відповідального, і єдиний відповідальний це я, я перед вами. Нехай ті, кому це так треба, прийдуть до мене”, — заявив президент Франції. “Я дам відповідь французькому народові”, — пообіцяв Макрон, маючи на увазі ту критику, яку в суспільстві викликало його довге мовчання після того, як в ЗМІ з’явилися відомості про проступок Беналля.

Говорячи про дії Беналля, який обіймав пост заступника директора його кабінету, Макрон підкреслив: “Те що сталося першого травня, я розцінюють як зраду”. “Це я довіряв Беналля, але це і я той, хто дав добро на вжиті стосовно нього санкції”, — нагадав Макрон про звільнення Беналля з президентської адміністрації. Французький лідер підкреслив: “Нікому в моєму оточенні і в моєму кабінеті ніколи не надавалося право порушувати існуючі закони і норми і ніхто не користувався в цьому відношенні будь-яким покровительством”.

Нагадаємо, на минулому тижні газета Le Monde отримала у своє розпорядження відеозапис, на якому видно, як співробітник Єлисейського палацу Олександр Беналля і співробітник апарату правлячої партії “Вперед, республіко!” Венсан Краз б’ють двох чоловіків у Латинському кварталі Парижа під час першотравневої демонстрації.

Беналля був спочатку відсторонений від посади на два тижні. Потім, коли з’ясувалося, що він незаконно отримав від офіцерів поліції службовий відеозапис інциденту, проти нього було розпочато процедуру звільнення. У неділю Беналля були пред’явлені звинувачення в застосуванні насильства і втручанні в дії представників влади. Він також звинувачений в незаконному привласненні матеріалів розслідування.

Краз був звільнений з апарату “Вперед, республіко!” ще в травні. Проти нього було висунуто схожі звинувачення. Крім того, французька юстиція висунула звинувачення трьом поліцейським, які передали Беналля службову відеозапис. Всі підозрювані зараз перебувають під судовим контролем.