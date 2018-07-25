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Макрона взял на себя ответственность за скандал с избиением участников первомайской демонстрации

Макрона взял на себя ответственность за скандал с избиением участников первомайской демонстрации

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой происходящего в политической сфере страны в связи с “делом Александра Беналля” — бывшего сотрудника его администрации, уличенного в избиении людей на первомайской манифестации, информирует УНН со ссылкой на BFM TV.

“Франция не должна превращаться в республику ненависти, в республику, где хотят свести счеты с людьми, которых выдают за виновных во всем произошедшем”, — приводит во вторник телеканал слова Макрона, сказанные им на встрече с депутатами Национального собрания от партии “Вперёд, Республика!”.

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“Они ищут ответственного, и единственный ответственный это я, я перед вами. Пускай те, кому это так надо, придут ко мне”, — заявил президент Франции. “Я дам ответ французскому народу”, — пообещал Макрон, имея в виду ту критику, которую в обществе вызвало его долгое молчание после того, как в СМИ появились сведения о проступке Беналля.

Говоря о действиях Беналла, который занимал пост заместителя директора его кабинета, Макрона подчеркнул: “То, что произошло первого мая, я расценивают как предательство”. “Это я доверял Беналля, но это и я тот, кто дал добро на принятые в отношении него санкции”, — напомнил Макрона об увольнении Беналля из президентской администрации. Французский лидер подчеркнул: “Никому в моем окружении и в моем кабинете никогда не предоставлялось право нарушать существующие законы и нормы и никто не пользовался в этом отношении любым покровительством”.

Напомним, на прошлой неделе газета Le Monde получила в свое распоряжение видеозапись, на которой видно, как сотрудник Елисейского дворца Александр Беналля и сотрудник аппарата правящей партии “Республика на марше” Венсан Краз избивают двух мужчин в Латинском квартале Парижа во время первомайской демонстрации.

Беналля был вначале отстранен от должности на две недели. Затем, когда выяснилось, что он незаконно получил от офицеров полиции служебную видеозапись инцидента, против него была начата процедура увольнения. В воскресенье Беналля были предъявлены обвинения в применении насилия и вмешательстве в действия представителей властей. Он также обвинен в незаконном присвоении материалов расследования.

Краз был уволен из аппарата “Вперёд, Республика!” еще в мае. Против него было выдвинуто похожие обвинения. Кроме того, французская юстиция выдвинула обвинения трем полицейским, которые передали Беналля служебную видеозапись. Все подозреваемые сейчас находятся под судебным контролем.

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