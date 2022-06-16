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Макрон: Україна має виграти війну

Макрон: Україна має виграти війну

Київ • УНН

 • 172777 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. Україна повинна могти протистояти і виграти війну, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час візиту в Ірпінь з лідерами ФРН та Італії. Його заяву цитує BFM TV, пише УНН.

Цитата

"Україна повинна могти протистояти і перемогти", - сказав Макрон.

Деталі

На запитання журналістів про висловлювання, у яких він говорив, що росію не можна "принижувати", які сильно критикуються в Україні, Еммануель Макрон захищався. "Франція була поряд з Україною з першого дня. (…) Ми поряд з українцями без двозначності", - сказав він.

Також Макрон вітав український героїзм перед російським "варварством".

"Ми всі бачили ці образи спустошеного міста, яке водночас є містом-героєм, оскільки саме тут, серед іншого, українці зупинили російську армію, яка йшла на Київ. Героїзм армії, але й українського народу", - зазначив президент Франції.

Про Ірпінь він також зазначив, що в місті, розташованому на північно-західній околиці Києва, є сліди воєнних злочинів.

Доповнення

В українській столиці президент Франції Еммануель Макрон разом із прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та канцлером Німеччини Олафом Шольцем зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським.

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