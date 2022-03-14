Макрон провів перемовини з Байденом і Зеленським

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Макрон і Байден домовилися посилити санкції проти Росії, підтримати Україну і зробити спільні кроки для припинення бойових дій. Лідери заявили, що залишаться в тісному контакті з цих питань.

Потім Макрон провів телефонні перемовини із Зеленським. Президенти Франції та України обговорили продовження переговорів Києва та Москви. Французький лідер висловив свою повну підтримку і детально розповів про додаткову допомогу, яку Європейський союз вирішив надати українській стороні на Версальському саміті.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський учергове заявив, що хоче зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.