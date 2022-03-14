Макрон провів перемовини з Байденом і Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні перемовини зі своїми американським і українським колегами Джо Байденом та Володимиром Зеленським. Лідери обговорили підтримку України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу.
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Макрон і Байден домовилися посилити санкції проти Росії, підтримати Україну і зробити спільні кроки для припинення бойових дій. Лідери заявили, що залишаться в тісному контакті з цих питань.
Потім Макрон провів телефонні перемовини із Зеленським. Президенти Франції та України обговорили продовження переговорів Києва та Москви. Французький лідер висловив свою повну підтримку і детально розповів про додаткову допомогу, яку Європейський союз вирішив надати українській стороні на Версальському саміті.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський учергове заявив, що хоче зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.