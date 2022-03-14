Макрон провел переговоры с Байденом и Зеленским

Детали

Макрон и Байден договорились усилить санкции против России, поддержать Украину и предпринять совместные шаги для прекращения боевых действий. Лидеры заявили, что останутся в тесном контакте по этим вопросам.

Затем Макрон провел телефонные переговоры с Зеленским. Президенты Франции и Украины обсудили продолжение переговоров Киева и Москвы. Французский лидер выразил свою полную поддержку и подробно рассказал о дополнительной помощи, которую Европейский союз решил оказать украинской стороне на Версальском саммите.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.