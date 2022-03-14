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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Макрон провел переговоры с Байденом и Зеленским

Макрон провел переговоры с Байденом и Зеленским

Киев • УНН

 • 124481 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры со своим американским и украинским коллегами Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили поддержку Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Детали

Макрон и Байден договорились усилить санкции против России, поддержать Украину и предпринять совместные шаги для прекращения боевых действий. Лидеры заявили, что останутся в тесном контакте по этим вопросам.

Затем Макрон провел телефонные переговоры с Зеленским. Президенты Франции и Украины обсудили продолжение переговоров Киева и Москвы. Французский лидер выразил свою полную поддержку и подробно рассказал о дополнительной помощи, которую Европейский союз решил оказать украинской стороне на Версальском саммите.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинские Национальные Новости

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