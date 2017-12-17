Макрон повернув підтримку французів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон зумів повернути підтримку французів після різкої втрати популярності влітку.Про це свідчать дані опитування громадської думки, передає УНН з посиланням на Politico.
Так, 52% респондентів тепер задоволені роботою Е. Макрона, тоді як в серпні його підтримували лише 40% населення, показало опитування служби IFOP для газети Journal de Dimanche.
Зазначається, що такий стрибок є "безпрецедентний" для французького президента.
"Жоден із його попередників не зміг вибратися з такої глибокої непопулярності", - заявив у коментарі виданню заступник генерального директора IFOP Фредерік Дабі.
Видання зазначає, що після перемоги на виборах в травні популярність Е. Макрона різко впала через оголошені ним непопулярні реформи щодо скорочення податків для багатих і трудового законодавства.
Нагадаємо, ще в липні опитування показувало, що рейтинг Макрона є одним із найгірших результатів в історії.