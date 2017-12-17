Макрон вернул поддержку французов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон сумел вернуть поддержку французов после резкой потери популярности летом. Про этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, передает УНН со ссылкой на Politico.
Так, 52% респондентов теперь довольны работой Э.Макрон, тогда как в августе его поддерживали лишь 40% населения, показал опрос службы IFOP для газеты Journal de Dimanche.
Отмечается, что такой скачок стал "беспрецедентным" для французского президента.
"Ни один из его предшественников не смог выбраться из такой глубокой непопулярности", - заявил в комментарии изданию заместитель генерального директора IFOP Фредерик Даби.
Издание отмечает, что после победы на выборах в мае популярность Э.Макрона резко упала из-за объявленныя им непопулярных реформ по сокращению налогов для богатых и трудового законодательства.
Напомним, еще в июле опрос показывал, что рейтинг Макрона является одним из худших результатов в истории.