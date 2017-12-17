Макрон вернул поддержку французов

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 962 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 99522 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102017 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102369 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116566 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103393 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105850 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112719 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117235 просмотра

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Макрон вернул поддержку французов

Макрон вернул поддержку французов

Киев  •  УНН

 • 14127 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон сумел вернуть поддержку французов после резкой потери популярности летом. Про этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, передает УНН со ссылкой на Politico.

Так, 52% респондентов теперь довольны работой Э.Макрон, тогда как в августе его поддерживали лишь 40% населения, показал опрос службы IFOP для газеты Journal de Dimanche.

Отмечается, что такой скачок стал "беспрецедентным" для французского президента.

"Ни один из его предшественников не смог выбраться из такой глубокой непопулярности", - заявил в комментарии изданию заместитель генерального директора IFOP Фредерик Даби.

Издание отмечает, что после победы на выборах в мае популярность Э.Макрона резко упала из-за объявленныя им непопулярных реформ по сокращению налогов для богатых и трудового законодательства.

Напомним, еще в июле опрос показывал, что рейтинг Макрона является одним из худших результатов в истории.

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