Макрон: ми хочемо уникнути повного виходу Росії з Ради Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не хоче допустити повного виходу Росії з Ради Європи. Про це він сказав у Парижі на спільній прес-конференції з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.
"Є питання санкцій щодо Росії, і тут Франція дотримується своєї лінії, що їх необхідно продовжувати, поки не будуть виконані умови. Але що стосується приналежності до Ради Європи, то це не має сприйматися як санкції. Тому що насправді від цих санкцій страждає не російська держава, а громадяни Росії. Тому що приналежність РФ до Ради Європи означає (для російських громадян - ред.) приналежність до юрисдикційного простору. Це означає можливість подавати позови проти російської держави. І якщо Росія буде виключена з Ради Європи, все це стане неможливим", - заявив Макрон.
За його словами, саме тому із головуванням Фінляндії у Раді Європи "ми почали процес консультацій, для того, щоб повернути Росію".
"Щоб вона (РФ - ред.) могла платити внески. Ми хочемо уникнути повного виходу Росії з Ради Європи, тому що ми вважаємо, що це буде шкодити, насамперед, інтересам громадян Росії, ми хочемо забезпечити їхню можливість відстоювати свої права. Просто хочемо, щоб вона не була активним членом", - сказав Макрон.
Нагадаємо, Зеленський заявляв, що у Парламентської асамблеї Ради Європи немає підстав для повернення російської делегації.