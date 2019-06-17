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Макрон: мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы

Киев • УНН

 • 6357 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет допустить полного выхода России из Совета Европы. Об этом он сказал в Париже на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Макрон: мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы

"Есть вопрос санкций в отношении России, и здесь Франция придерживается своей линии, которые необходимо продолжать, пока не будут выполнены условия. Но что касается принадлежности к Совету Европы, то это не должно восприниматься как санкции. Потому что на самом деле от этих санкций страдает не русский государство, а граждане России. Потому что принадлежность РФ в Совет Европы означает (для российских граждан - ред.) принадлежность к юрисдикционному пространству. Это означает возможность подавать иски против российского государства. И если Россия будет исключена из Совета Европы, все это станет невозможным", - заявил Макрон.

По его словам, именно поэтому с председательством Финляндии в Совете Европы "мы начали процесс консультаций, для того, чтобы вернуть Россию".

"Чтобы она (РФ - ред.) могла платить взносы. Мы хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что мы считаем, что это будет вредить, прежде всего, интересам граждан России, мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права. Просто хотим, чтобы она не была активным членом", - сказал Макрон.

Напомним, Зеленский заявлял, что в Парламентской ассамблее Совета Европы нет оснований для возвращения российской делегации.

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