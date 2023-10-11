Макрон і Шольц мають три ключові розбіжності - Politico

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"Не секрет, що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц не дуже добре ладнають. Але під час дводенної двосторонньої виїзної зустрічі в Гамбурзі, рідному місті Шольца, вони спробували продемонструвати єдність", - наголошується в публікації.

Зрештою, два лідери, які приїхали до Гамбурга зі своїми кабінетами, як зазначається, не оголосили про якийсь прогрес. "За винятком, хіба що, спільного документа про скорочення бюрократичної тяганини в ЄС (його завжди корисно дістати з ящика столу, коли не можеш домовитися ні про що інше)", - пише видання.

Хоча переговори були затьмарені війною на Близькому Сході, Шольц сказав, що обидві країни стикаються з «дуже подібними проблемами» з цілої низки питань - від економічного зростання та міграції до стримування зростання крайніх правих.

Макрон також додав слово попередження. «Якщо Франція і Німеччина не зможуть порозумітися, - сказав він, - Європа опиниться в глухому куті».

При цьому видання називає три ключові пункти розбіжностей між двома лідерами:

Енергетичні субсидії. Париж стверджує, що ядерна енергія - "зелена", оскільки вона не містить вуглецю. Таким чином, вважається, що ядерна енергетика повинна бути підтримана фінансовими стимулами в межах запланованої реформи структури ринку електроенергії ЄС.

Берлін проти. Німецькі чиновники побоюються, що субсидії французької атомної енергетики зроблять інвестиції у відновлювані джерела енергії, такі як вітер і сонячна енергія — ключ до зеленого переходу Німеччини — менш привабливими. Німці також побоюються, що це дозволить Франції знизити ціни на енергоносії (які вже нижчі, ніж ціни на енергоносії в Німеччині), поставивши німецькі компанії в невигідне становище і, можливо, спонукаючи їх перенести виробництво через Рейн.

Макрон заявив у вівторок, що обидві сторони працюють над досягненням угоди до кінця місяця, напередодні наступного саміту ЄС у Брюсселі 26-27 жовтня. «Я думаю, що було б історичною помилкою загубитися в короткострокових розбіжностях, оскільки ми віддаємо перевагу або відновлюваним джерелам енергії, або ядерній енергії», - сказав він.

Шольц також прагнув продемонструвати оптимізм: «Наші дуже інтенсивні дискусії вже показали, що ми хочемо досягти прогресу разом, і ми це зробимо».

Захист. Париж і Берлін не мають єдиної думки щодо деяких питань оборони, особливо щодо ролі, яку США повинні відігравати в безпеці Європи. Розбіжності з приводу європейських закупівель американської зброї були розкриті минулого місяця в спільному інтерв'ю міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекорню і його німецького колеги Бориса Пісторіуса.

Президент Франції Еммануель Макрон виступив проти очолюваної Німеччиною ініціативи щодо закупівлі систем протиповітряної оборони у Ізраїлю та США для проекту, відомого як європейська ініціатива «Небесний щит».

Натомість Франція намагалася переконати європейські столиці підписати контракти з європейськими компаніями в ім'я так званої «стратегічної автономії», тобто незалежності блоку від іноземних держав.

Напруженість також зросла через розробку спільного франко-німецького бойового танка, відомого як Main Ground Combat System. Хоча Лекорню та Пісторіус останніми тижнями пообіцяли швидко просунутися вперед у розробці танка, суперництво між французькими та німецькими оборонними підрядниками ускладнило реалізацію проекту.

Китайські електромобілі. Ще однією суперечкою є нещодавнє рішення Європейської комісії розпочати розслідування щодо субсидій щодо китайських електромобілів.

Макрон наполягав на такому розслідуванні, стверджуючи, що ЄС повинен захиститися від того, що він вважає недобросовісною конкуренцією. Шольц, однак, висловив скептицизм, заявивши, що він віддає перевагу «глобальній конкуренції» над «протекціоністським шляхом».

Основна стурбованість Берліна полягає в тому, що розслідування потенційно може перерости в торгову війну з Пекіном, що буде особливо погано для німецьких автовиробників, які значною мірою залежать від китайського ринку.

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