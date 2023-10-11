У Макрона и Шольца есть три ключевых разногласия - Politico

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"Ни для кого не секрет, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не особенно хорошо ладят. Но во время двухдневной двусторонней выездной встречи в Гамбурге, родном городе Шольца, они попытались продемонстрировать единство", - отмечается в публикации.

В конце концов, два лидера, приехавшие в Гамбург со своими кабинетами, как отмечается, не объявили о каком-то конкретном прогрессе. "За исключением, разве что, совместного документа о сокращении бюрократической волокиты в ЕС (его всегда полезно достать из ящика стола, когда не можешь договориться ни о чем другом)", - пишет издание.

Хотя переговоры были омрачены войной на Ближнем Востоке, Шольц сказал, что обе страны сталкиваются с «очень схожими проблемами» по целому ряду вопросов - от экономического роста и миграции до сдерживания роста крайне правых.

Макрон также добавил слово предупреждения. «Если Франция и Германия не смогут достичь взаимопонимания, - сказал он, - Европа окажется в тупике».

При этом издание называет три ключевых пункта разногласий между двумя лидерами:

Энергетические субсидии. Париж утверждает, что ядерная энергия - "зеленая", потому что она не содержит углерода. Таким образом, считается, что ядерная энергетика должна быть поддержана финансовыми стимулами в рамках запланированной реформы структуры рынка электроэнергии ЕС.

Берлин против. Немецкие чиновники опасаются, что субсидии французской атомной энергетики сделают инвестиции в возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнечная энергия — ключ к зеленому переходу Германии — менее привлекательными. Немцы также опасаются, что это позволит Франции снизить цены на энергоносители (которые уже ниже, чем цены на энергоносители в Германии), поставив немецкие компании в невыгодное положение и, возможно, побудив их переместить производство через Рейн.

Макрон заявил во вторник, что обе стороны работают над достижением соглашения к концу месяца, накануне следующего саммита ЕС в Брюсселе 26-27 октября. «Я думаю, что было бы исторической ошибкой потеряться в краткосрочных разногласиях, потому что мы предпочитаем либо возобновляемые источники энергии, либо ядерную энергию», — сказал он.

Шольц также стремился продемонстрировать оптимизм: «Наши очень интенсивные дискуссии уже показали, что мы хотим добиться прогресса вместе, и мы это сделаем».

Защита. У Парижа и Берлина нет единого мнения по некоторым вопросам обороны, особенно относительно роли, которую США должны играть в безопасности Европы. Разногласия по поводу европейских закупок американского оружия были раскрыты в прошлом месяце в совместном интервью министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню и его немецкого коллеги Бориса Писториуса.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против возглавляемой Германией инициативы по закупке систем противовоздушной обороны у Израиля и США для проекта, известного как Европейская инициатива «Небесный щит».

Вместо этого Франция попыталась убедить европейские столицы подписать контракты с европейскими компаниями во имя так называемой «стратегической автономии», то есть независимости блока от иностранных держав.

Напряженность также возросла из-за разработки совместного франко-германского боевого танка, известного как Main Ground Combat System. Хотя Лекорню и Писториус в последние недели пообещали быстро продвинуться вперед в разработке танка, соперничество между французскими и немецкими оборонными подрядчиками осложнило реализацию проекта.

Китайские электромобили. Еще одним яблоком раздора является недавнее решение Европейской комиссии начать расследование по делу о субсидиях в отношении китайских электромобилей.

Макрон настаивал на таком расследовании, утверждая, что ЕС должен защитить себя от того, что он считает недобросовестной конкуренцией. Шольц, однако, выразил скептицизм, заявив, что он предпочитает «глобальную конкуренцию» «протекционистскому пути».

Основная обеспокоенность Берлина заключается в том, что расследование потенциально может перерасти в торговую войну с Пекином, что будет особенно плохо для немецких автопроизводителей, которые в значительной степени зависят от китайского рынка.

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