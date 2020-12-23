Макрон і Путін “обмінялися думками” щодо перемовин в Нормандському форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон в ході телефонної розмови з Володимиром Путіним обговорили питання врегулювання конфлікту на Донбасі і перемовини в Нормандському форматі. Про це повідомляє пресслужба Кремля, передає УНН.
Відзначається, що “при обміні думками” з питань врегулювання конфлікту на Донбасі “висловлена зацікавленість в активізації зусиль з метою реалізації ключових положень Мінських угод 2015 року, а також рішень, прийнятих на „нормандському саміті“ 9 грудня 2019 року в Парижі”.
“У зв’язку з цим з російської сторони знову акцентовано на необхідності виконання Україною своїх зобов’язань по політичним аспектам врегулювання, включаючи правове оформлення особливого статусу Донбасу і закріплення в національному законодавстві „формули Штайнмайера“. Домовлено про продовження роботи в рамках Нормандського формату”, — йдеться в повідомленні пресслужби Кремля.
Також наголошується, що лідери Франції та РФ обговорили ситуацію навколо Нагірного Карабаху.
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном про сприяння в отриманні Україною ліцензованої вакцини від COVID-19 і обговорив з ним ситуацію на Донбасі.