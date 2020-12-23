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Макрон и Путин “обменялись мнениями” о переговорах в Нормандском формате

Киев • УНН

 • 15780 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным обсудили вопрос урегулирования конфликта на Донбассе и переговоры в Нормандском формате. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает УНН.

Макрон и Путин “обменялись мнениями” о переговорах в Нормандском формате

Отмечается, что “при обмене мнениями” по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе “высказана заинтересованность в активизации усилий в целях реализации ключевых положений Минских соглашений 2015 года, а также решений, принятых на „Нормандском саммите“ 9 декабря 2019 года в Париже”.

“В этой связи с российской стороны вновь акцентирована необходимость выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, включая правовое оформление особого статуса Донбасса и закрепление в национальном законодательстве „формулы Штайнмайера“. Условлено о продолжении работы в рамках Нормандского формата”, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также отмечается, что лидеры Франции и РФ обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном о содействии в получении Украиной лицензированной вакцины от COVID-19 и обсудил с ним ситуацию на Донбассе.

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