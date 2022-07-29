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Макрон і наслідний принц Саудівської Аравії домовились про співпрацю, щоб «пом'якшити наслідки» війни в Україні

Макрон і наслідний принц Саудівської Аравії домовились про співпрацю, щоб «пом'якшити наслідки» війни в Україні

Київ • УНН

 • 292394 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон та наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман домовилися працювати над «ослабленням наслідків» війни в Україні під час переговорів у Парижі. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Цитата

«Президент і спадковий принц Саудівської Аравії наголосили на необхідності покласти край цій війні та активізувати свою співпрацю, щоб послабити наслідки в Європі, на Близькому Сході та в усьому світі», — йдеться у заяві.

Деталі

Під час переговорів із наслідним принцом Саудівської Аравії президент Франції наголосив на важливості наявності різноманітних джерел енергопостачання.

Франція та інші європейські країни прагнуть диверсифікувати свої джерела енергії після вторгнення росії до України, внаслідок якого Москва припинила постачання газу до Європи. Макрон хоче, щоб Ер-Ріяд, найбільший у світі експортер нафти, збільшив видобуток.

Аналітики кажуть, що Саудівська Аравія є однією з небагатьох країн світу, здатних збільшити видобуток нафти, хоч її можливості розглядаються як обмежені.

Контекст

Зустріч Макрона на наслідного принца обурила правозахисні групи через роль бін Салмана у вбивстві журналіста Washington Post Джамаля Хашоггі у 2018 році.

Західні лідери зневажливо поставилися до 36-річного принца після того, як саудівські агенти вбили Хашоггі у консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі.

Спецслужби США визначили, що спадкоємець «схвалив» операцію, що призвела до смерті Хашоггі.

Ер-Ріяд це заперечує.

Доповнення

Президент США Джо Байден відвідав Ер-Ріяд на початку цього місяця і зустрівся зі спадкоємцем.

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