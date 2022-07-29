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Макрон и наследный принц Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве, чтобы «смягчить последствия» войны в Украине

Макрон и наследный принц Саудовской Аравии договорились о сотрудничестве, чтобы «смягчить последствия» войны в Украине

Киев • УНН

 • 292392 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман договорились работать над «ослаблением последствий» войны в Украине во время переговоров в Париже. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Цитата

«Президент и наследный принц Саудовской Аравии отметили необходимость положить конец этой войне и активизировать свое сотрудничество, чтобы ослабить последствия в Европе, на Ближнем Востоке и во всем мире», — говорится в заявлении.

Детали

Во время переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии президент Франции отметил важность наличия различных источников энергоснабжения.

Франция и другие европейские страны стремятся диверсифицировать свои источники энергии после вторжения россии в Украину, в результате которого Москва прекратила поставки газа в Европу. Макрон хочет, чтобы Эр-Рияд, крупнейший в мире экспортер нефти, увеличил добычу.

Аналитики говорят, что Саудовская Аравия является одной из немногих стран мира, способных увеличить добычу нефти, хотя ее возможности рассматриваются как ограниченные.

Контекст

Встреча Макрона и наследного принца возмутила правозащитные группы из-за роли бин Салмана в убийстве журналиста Washington Post Джамаля Хашогги в 2018 году.

Западные лидеры пренебрежительно отнеслись к 36-летнему принцу после того, как саудовские агенты убили Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Спецслужбы США определили, что наследник «одобрил» операцию, повлекшую смерть Хашогги.

Эр-Рияд это отрицает.

Дополнение

Президент США Джо Байден посетил Эр-Рияд в начале этого месяца и встретился с наследником.

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