Макрон: Франція залишиться в Сирії, щоб продовжити боротьбу з терористами

“Ми повинні завершити нашу роботу по знищенню терористичних угруповань. Крім військової відповіді, необхідні дипломатичні зусилля. Необхідно забезпечити сирійцям можливість жити мирі”, — зазначив він.

Макрон заявив, що пишається проведеною в Сирії операцією за участю США, Франції і Великої Британії. “Ми забезпечили довіру до нашої позиції з хімічної зброї”, — вважає французький лідер.

“Франція не хоче нових воєн. Наша мета полягає в тому, щоб забезпечити стабільність в регіоні. Ми повинні відкрити нову сторінку в Сирії”, — сказав Макрон.

За його словами, Сирія повинна залишитися суверенною країною. “Разом з міжнародною коаліцією, яка веде боротьбу проти угруповання „Ісламська держава“, нам потрібно знайти шляхи врегулювання ситуації (в Сирії) з політичної точки зору, а не з військової точки зору. А це означає, що необхідно виробити ряд угод, які б гарантували , що Сирія залишиться суверенною країною”, — зазначив він.

За словами Макрона, “дипломатична мета в Сирії — домогтися того, щоб сирійці могли жити в світі”. “Але першочергове завдання зараз — завершити боротьбу з ІД. І ми хочемо зробити так, щоб в довгостроковій перспективі в усьому регіоні встановився мир — це наш обов’язок”, — додав президент. Він вважає, що ситуацію в Сирії “слід розглядати як частину більш широкої картини”, в тому числі при переговорах з Іраном.

При цьому президент Франції вважає за необхідне домагатися врегулювання сирійської проблеми спільно з Росією і Туреччиною. “Моя постійна позиція полягає в тому, що з питань врегулювання іранської проблеми нам слід знайти рамки для спільних дій з державами регіону, з іранським керівництвом, з Туреччиною і Росією. І саме в таких рамках, з Туреччиною і Росією, ми повинні в довгостроковій перспективі виробити рішення і сирійської проблеми”, — заявив Макрон.

“У Сирії Франція діє спільно з міжнародною коаліцією в боротьбі проти угруповання „Ісламська держава“ і терористів. Ми будемо діяти в цих рамках аж до перемоги. Однак у довгостроковій перспективі нашою метою має бути досягнення миру з тим, щоб уникнути виникнення в Сирії будь або гегемонії або розділу її між іншими країнами регіону”, — підкреслив Макрон.

“Той підхід, якого ми досягли на переговорах (з президентом США Дональдом Трампом) повинен дозволити включити сирійську проблему в рамки тієї роботи, яку ми будемо вести по ситуації у всьому регіоні, щодо врегулювання іранської проблеми, яка є ключовою для даного регіону”, — додав французький президент. Він запевнив, що Франція і США “продовжать спільну роботу по Сирії в рамках Ради Безпеки ООН з тим, щоб переконатися, що міжнародне гуманітарне право і заборона на використання хімічної зброї в повній мірі дотримуються. І ми підійдемо до цього з усією належною нам відповідальністю” , - запевнив Макрон.

Він зазначив, що Франція “спільно зі своїми партнерами буде працювати над досягненням стабільного та інклюзивного політичного врегулювання (в регіоні)”.

Як повідомляв УНН, Франція готова працювати з США над новою угодою щодо ядерної програми Тегерана.